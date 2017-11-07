الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية يتوقع خسارة سنوية

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، اليوم الثلاثاء: “إنه يتوقع الإعلان عن تكبد خسائر في السنة المالية حتى نهاية مارس/ آذار 2018، وذلك في ظل العقوبات ،التي تفرضها دول خليجية على الدوحة“.

وقال أكبر الباكر: “إن الخطوط القطرية تريد إقامة ناقلة عملاقة افتراضية ؛تمنحها وفورات الحجم عند التفاوض على الوقود ،والعمليات، مع توسعها في الاستثمار بشركات الطيران الأخرى”.

وكانت الشركة أعلنت عن صفقة قيمتها 661 مليون دولار ،أمس الاثنين؛ لشراء 9.61 % في “كاثاي باسيفيك” للطيران ،ومقرها هونغ كونغ ،في خطوة ستوسع نطاق حضورها ،وقد تسمح لعضو تحالف “وان ورلد” بزيادة حركة النقل عبر مركز عملياته في الدوحة.

وقال الباكر ،خلال مؤتمر في سنغافورة: “بصراحة آمل لو استطعت شراء المزيد، لكن مجموعة “سواير” و”إير تشاينا” تحوزان معظم الشركة ،ونحن ثالث أكبر مساهم ،وهو ليس بالأمر السيء” مشيرًا إلى أكبر مساهمي “كاثاي”.

واستحوذت الشركة في إطار إستراتيجيتها الاستثمارية على 20% من “آي.إيه.جي” ،الشركة الأم، للخطوط الجوية البريطانية، وعشرة في المئة من مجموعة طيران “لاتام” الأمريكية الجنوبية، و49 في المئة من “ميريديانا” الإيطالية.

وقال الباكر: “إن الخطوط القطرية، تريد مبادلة حيازات الأسهم بينها وبين شركات الطيران في محفظتها ؛لتصبح ناقلة عملاقة افتراضية، بما يساعدها على تحقيق وفورات الحجم في التفاوض على الوقود، والمناولة الأرضية، والصيانة، ومشتريات الطائرات”.

وتراجعت الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملة الصعبة لمصرف قطر المركزي في سبتمبر/ أيلول، في مؤشر على نزوح رؤوس أموال؛ بسبب العقوبات ،التي تفرضها الإمارات والسعودية ومصر والبحرين.

وأظهرت بيانات رسمية ،اليوم الثلاثاء، أن الاحتياطيات والسيولة، وهما مؤشر لقدرة البنك المركزي على دعم الريال، انخفضا إلى 35.6 مليار دولار في سبتمبر أيلول من 39 مليار دولار في أغسطس/ آب.