دخلت مصر وقطر ضمن قائمة “الضعفاء الخمسة”، التي تصدرها الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”، الخاصة بالدول التي تواجه مخاطر: الديون السيادية، والحساب الجاري، والاحتياطات، ومستوى الدين.

وحلت دول: مصر والأرجنتين وباكستان وقطر، محل البرازيل وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والهند، في القائمة الجديدة، ما يستدعي إصدار تلك الدول قرارات جديدة؛ للحد من خطورة الدين الخارجي على الاقتصاد المحلي.

وبلغ الدين الخارجي لمصر في أيلول/ سبتمبر الماضي، نحو 80 مليار دولار، بعدما ارتفع إلى 81 مليار دولار، في الشهر الذي سبقه.

فيما ارتفع صافي الدين الخارجي لمصر، نحو 23.2 مليار دولار، أو ما يعادل نسبة 41.6%، على أساس سنوي، خلال العام المالي 2016-2017.

وتتوقع الحكومة المصرية، حسب تصريحاتها الأخيرة، ارتفاع الدين الخارجي إلى 102.4 مليار دولار، بحلول 2020-2021، بالتزامن مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، يتضمن هيكلة النظام الضريبي، وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني، سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.

للتعليق على ذلك، اعتبر الخبير الاقتصادي عاصم عبداللطيف، أن “إدراج مصر ضمن قائمة الضعفاء الخمسة، مؤشر خطير على الاقتصاد المصري، خلال العامين المقبلين”، لافتًا إلى أن “تلك القائمة، تعد كل عامين، بعد دراسة الأنشطة الاقتصادية لكافة دول العالم”.

ودعا عبداللطيف، في حديث لـ”إرم نيوز”، الحكومة المصرية، إلى “التسريع من اتخاذ خطوات جديدة، بعيدًا عن برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لإنقاذ العملة المحلية”.

وأعاد عبداللطيف، سبب تدهور مركز مصر اقتصاديًا، إلى “قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وزيادة أسعار الفائدة، بواقع 300 نقطة، العام الماضي”.