“المركزي السعودي” يرجح استمرار الاتجاه السالب في معدل التضخم

رجحت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الاثنين، استمرار الاتجاه السالب في معدلات التضخم بالبلاد.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها، أنه “من المتوقع استمرار الاتجاه السالب في معدل التضخم، إلا في حالة تطبيق بعض مبادرات برنامج التوازن المالي، حينها سيشهد معدل التضخم ارتفاعاً ملموساً”.

وانكمش معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي، في السعودية للشهر التاسع على التوالي، بنسبة 0.1% خلال سبتمبر/أيلول 2017، فيما ارتفع بنسبة 0.1% مقارنة مع الشهر السابق له.

ووفقًا لبرنامج التوازن المالي السعودي، تنوي الحكومة رفع أسعار الطاقة تدريجيًا لتصل لمعدلاتها العالمية بحلول 2020.

وتبدأ السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات، اعتبارًا من مطلع العام المقبل.