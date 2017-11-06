أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن رفع الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب الاثنين، قرب أدنى مستوى مع صعود الدولار إثر بيانات اقتصادية أمريكية قوية، عززت إلى حد كبير احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أسعار الفائدة مجددًا في الشهر المقبل.

وهبطت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1268.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش.

ويوم الجمعة سجلت الأسعار أقل مستوى في أسبوع عند 1265.16 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب الأمريكي في المعاملات الآجلة، ليستقر عند 1269 دولارًا للأوقية.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 94.990 ليظل قريبًا من الذروة التي بلغها في 27 تشرين الأول/أكتوبر عند 95.150 ،وهو أعلى مستوى فيما يزيد على ثلاثة أشهر.

من بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 16.86 دولار للأوقية.

واستقر البلاتين عند 918.50 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 998.50 دولار للأوقية.