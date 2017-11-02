“فتش” تؤكد تصنيف السعودية عند +A مع استقرار مستقبلي

منحت مؤسسة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، المملكة العربية السعودية تصنيف (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت المؤسسة الدولية، أن تصنيف السعودية يلقى دعمًا من قوة المالية العامة، والمعاملات الخارجية للبلاد، فضلًا عن ارتفاع الاحتياطات الأجنبية، وانخفاض الدين الحكومي بين عوامل أخرى.

وأشارت المؤسسة إلى أن مقاطعة السعودية ودول أخرى، لقطر من غير المرجح أن يكون لها تأثير اقتصادي كبير على المملكة.

وأوضحت أن تعافي أسعار النفط، سيقود إلى تحسن كبير في ميزان المعاملات الجارية للسعودية، الذي من المتوقع أن يحقق توازنًا بصفة عامة في العامين الجاري والمقبل.

وأكدت “فيتش” أن عوامل قوة تصنيف السعودية، يوازنها اعتماد مرتفع على النفط، واحتمال تباطؤ النمو غير النفطي، وعجز كبير في الميزانية بين عوامل أخرى.