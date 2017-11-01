 صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعين مصرفيًا من بنك أوف أمريكا في منصب بارز

قال مصدر مطلع: “إن صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي الرئيس للسعودية، عين على رضا زعيمي ،المصرفي الذي يعمل لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش في منصب بارز بالصندوق”.

وقال المصدر: “إن زعيمي سيترك منصبه ،كعضو منتدب لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بقطاع الأسهم لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش”.

وانضم زعيمي إلى بنك أوف أمريكا في أواخر 2014 ،وعمل سابقًا لدى جولدمان ساكس ودويتشه بنك ،وفقًا لحسابه على موقع “لينكد إن”.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من صندوق الاستثمارات العامة.

يأتي التعيين الأحدث ،في الوقت الذي يعتزم فيه صندوق الثروة السيادي السعودي زيادة أصوله من 224 مليار دولار إلى 400 مليار دولار بحلول 2020.

وعين الصندوق خلال العامين الماضيين خبراء ماليين من شتى أنحاء العالم، في الوقت ،الذي يستهدف فيه الاستثمار داخل البلاد وخارجها.

وفي وقت سابق من العام، أعلن الصندوق أنه يخطط لضخ 20 مليار دولار في صندوق بقيمة 40 مليار دولار مع بلاكستون جروب.

كان ياسر الرميان مدير صندوق الاستثمارات العامة قال في الـ25 من أكتوبر / تشرين الأول: “إن الصندوق لديه حاليًا ما يزيد على 200 موظف، وإنه يتوقع أن يرتفع العدد في نهاية المطاف إلى أكثر من ألف.