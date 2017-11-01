أسهم أوروبا تبدأ نوفمبر مرتفعة لأعلى مستوى في عامين

بلغت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى في عامين في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تواصل فيه نتائج أعمال الشركات للربع الثالث ومستويات قياسية مرتفعة بلغتها الأسهم الأمريكية والآسيوية تعزيز الثقة في السوق.

وبحلول الساعة 0835 بتوقيت غرينتش زاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6% إلى 397.43 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس آب 2015.

وارتفع المؤشر داكس الألماني نحو 0.9% ليلحق بنظرائه بعد أن كانت البورصة الألمانية مغلقة في عطلة، وارتفع المؤشر إيبكس الإسباني 0.4% بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة في الوقت الذي يبدو فيه أن الأسواق تخلصت من المخاوف المتعلقة بسعي إقليم قطالونيا للاستقلال.

وكانت أسهم نوكيان تايرز الفنلندية لصناعة إطارات السيارات، التي حققت أرباحًا فصلية تفوق التوقعات، من بين الأفضل أداء إذ ارتفعت 5.7%.

من ناحية أخرى، انخفض سهم نيكست البريطانية لبيع الملابس بالتجزئة 7.3% بعد أن حققت الشركة نتائج دون توقعات المحللين.

وتراجعت أسهم نوفو نورديسك الدنمركية، أكبر شركة في العالم لصناعة أدوية علاج مرض السكري، 2.8% بعد أن نشرت الشركة نتائجها عن الربع الثالث وحذرت من أن تشريعًا جديدًا يجري إعداده في بعض الولايات الأمريكية قد يؤثر سلبًا على نشاطها في أحد أسواقها الرئيسية.