للشهر الثالث.. مصر تبقي قيمة الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا خلال الشهر المقبل

أصدر وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتثبيت قيمة الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، وذلك للشهر الثالث على التوالي.

وأوضحت وزارة المالية المصرية في بيان، أن الإبقاء على سعر الدولار الجمركي جاء بعد استقرار سعر صرف الدولار في البنوك المصرية خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي، “سيظل ساريًا لحين صدور قرار آخر إذا اقتضى الأمر ذلك”.

وكانت الوزارة قد خفضت سعر الدولار الجمركي في آب/ أغسطس الماضي لـ 16.25 جنيه، بدلًا من 16.5 جنيه لشهر تموز /يوليو الماضي، ثم خفضته مرة أخرى إلى 16 جنيهًا في أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويمثل الدولار الجمركي ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

وقيمة الدولار الجمركي كانت ثابتة، عندما كانت قيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه تتحدد بشكل رسمي من قبل البنك المركزي المصري.

يشار إلى أن مصر نفذت تحريرًا كاملًا لسعر صرف عملتها المحلية، في 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2016، أعقبه تغيير قيمة الدولار الجمركي وفقًا لمتوسط قيمة السوق.