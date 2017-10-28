نمو اقتصاد سلطنة عُمان 12% في النصف الأول من العام الجاري

قفز اقتصاد سلطنة عُمان بنسبة 12.3% بالأسعار الجارية في النصف الأول من العام الجاري نتيجة الارتفاع في القطاع النفطي الذي يشكل نحو ثلث الاقتصاد.

وأظهرت بيانات حكومية أن قطاع النفط والغاز سجل زيادة كبيرة بلغت حوالي 35% في حين نما القطاع غير النفطي بنسبة 3.8% فقط.

وبينت النشرة الإحصائية الشهرية لشهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، التي أصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العمالي الأسبوع الجاري، أن إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية ارتفع من حوالي 11577.8 مليون ريال (30.1 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2016 إلى 13001 مليون ريال (33.8 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري ، بنسبة 12.3% وبقيمة 3.7 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن قطاع النفط الخام شهد أكبر زيادة في مكونات الناتج المحلي، إذ قفز حوالي 42% من 2518.9 مليون ريال (6.55 مليار دولار) إلى نحو 3583.8 مليون ريال (9.31 مليار دولار) في نفس الفترة.

ونما قطاع الغاز الطبيعي بنسبة 4.9% من حوالي 615.2 مليون ريال (1.6 مليار دولار) إلى نحو 645.4 مليون ريال (1.68 مليار دولار).

أما القطاع غير النفطي فارتفع بنسبة 3.8% من حوالي 8798.3 مليون ريال (22.87 مليار دولار) إلى 9134.7 مليون ريال (23.75 مليار دولار) في تلك الفترة.

وجاء في التقرير أن جميع مكونات القطاع غير النفطي سجلت نمواً ايجابياً باستثناء قطاعات الزراعة والإنشاءات والوساطة المالية.

وبين أن قطاع الإنشاءات تراجع بنسبة 7.1% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين شهد القطاع الصناعي نمواً طفيفاً بمقدار 0.1%، وسجلت قطاعات صناعة المواد الكيماوية الأساسية والتجارة والتعدين زيادة كبيرة بلغت 16.9% و 13.5% و 9.4% على التوالي.

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن الزيادة الحادة في قطاع النفط كانت نتيجة ارتفاع الأسعار، إذ بلغ متوسط سعر الخام العُماني نحو 50 دولاراً للبرميل في النصف الأول من العام الجاري مقابل حوالي 38 دولاراً في نفس الفترة من العام 2016.

أما إنتاج النفط فقد تراجع إلى حوالي 980 ألف برميل يومياً ، من نحو مليون برميل يومياً ، بعد قرار السلطنة دعم اتفاق أوبك لمنع هبوط الأسعار رغم أنها ليست عضواً فيها.