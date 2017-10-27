الذهب ينخفض بسبب تمديد المركزي الأوروبي لشراء السندات

لامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تراجع فيه اليورو مقابل الدولار بعد تمديد البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات.

وراهن مستثمرو العملات على آفاق متباينة للسياسات النقدية، إذ من المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية العام الجاري، بينما ليس من المتوقع في الوقت الحالي أن تتخذ أوروبا هذه الخطوة في السنوات المقبلة.

ولامس الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوى له منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر عند 1264.15 دولار للأوقية (الأونصة).

ورغم ارتفاعه 0.1 % إلى 1268.50 دولار، بحلول الساعة 1005 بتوقيت غرينتش، يظل المعدن متجهاً صوب تسجيل ثاني انخفاض أسبوعي.

ونزل الذهب خلال العقود الأمريكية الآجلة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.1 % إلى 1267.90 دولار للأوقية.

وجرى تداول الدولار عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مقابل سلة من العملات الرئيسة، مما يزيد الضغوط على الذهب، لأن ارتفاع العملة الأمريكية يزيد تكلفة المعدن الأصفر المقوَّم بالدولار على المستثمرين غير الأمريكيين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة قليلاً إلى 16.73 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 % إلى 913.60 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم 0.2 % إلى 967 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة صوب تسجيل خسائر أسبوعية.