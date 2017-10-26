السعودية تفتح السوق الموازية للمستثمرين الأجانب بالكامل

قال محمد القويز رئيس هيئة السوق المالية السعودية اليوم الخميس، إن السعودية تخطط لفتح السوق المالية أكثر أمام المستثمرين الأجانب عن طريق فتح السوق الموازية (نمو)، التي أُطلقت حديثا للشركات الصغيرة والمتوسطة، لهم بشكل كامل.

وقال خلال مؤتمر استثماري تستضيفه الرياض هذا الأسبوع إنه سيكون بمقدور المستثمرين الأجانب غير المقيمين الاستثمار مباشرة في السوق الموازية بدءا من أول يناير/ كانون الثاني القادم.

وتباشر السعودية إصلاحات لتطوير أسواقها المالية وتحريرها في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030” بهدف تعزيز النمو في القطاع الخاص وتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط.

وسُمح للمؤسسات الأجنبية المؤهَلة ببدء الاستثمار مباشرة في سوق الأسهم السعودية عام 2015 وتم تخفيف شروط التأهل في 2016.

وقال القويز إن لدى السعودية الآن أكثر من 100 مستثمر أجنبي مؤهل من المؤسسات أكثر من 20 % منهم سُجلوا على مدى الشهر الأخير.

وأوضح أن المستثمرين الأجانب في السوق الموازية لن يعودوا ملزمين باستيفاء متطلبات التأهل كمستثمرين أجانب من المؤسسات بل مجرد مواصلة الالتزام بسقف الملكية الأجنبية للأسهم.

وقال إن الهيئة تراجع في إطار جهودها لفتح السوق المالية السعودية قواعد الإصدار والإدراج لتسهيل إدراج الأسهم وأدوات الدين.

وقال إن هناك خمس أو ست عمليات طرح عام أولي جديدة تراجعها الهيئة حاليا.

وقال القويز عندما سئل عن الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية إن بوسع المستثمرين الأجانب المشاركة في عمليات الطرح داخل السعودية.

تقول السلطات السعودية إن أرامكو ستدرج في البورصة السعودية وفي سوق عالمية أو أكثر.

وقال المدير التنفيذي للبورصة السعودية خلال المؤتمر الاستثماري نفسه في الرياض هذا الأسبوع إن بورصة المملكة تستطيع استيعاب كامل الطرح العام الأولي لأرامكو.