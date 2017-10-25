“زين” تكبح صعود مؤشر الأسهم السعودية وتبدد أثر ارتفاع أسعار النفط

حققت سوق الأسهم السعودية مكسبًا محدودًا، اليوم الأربعاء، بفضل ارتفاع أسعار النفط، لتبدو متأثرة على نحو محدود بخطط استثمارية كبيرة جرى استعراضها في مؤتمر ضخم منعقد في الرياض.

وربح المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.3% بدعم من الشركة السعودية للكهرباء التي صعد سهمها 4.4%، بعد أن قالت إن الحكومة السعودية تدرس بيع حصة كبيرة في الشركة إلى صندوق رؤية “سوفت بنك”، أكبر صندوق للاستثمار المباشر في العالم، بينما ستظل الحكومة محتفظة بحصة مسيطرة.

وتُقدر قيمة أصول السعودية للكهرباء بنحو 100 مليار دولار. والشركة مملوكة بنسبة 74% لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. وبددت الخسارة البالغة 9.9% لسهم زين السعودية أثر المكاسب التي حققها سهم السعودية للكهرباء إلى حد كبير.

وترجع خسائر سهم زين في جلسة اليوم إلى مقترح بخفض رأسمال الشركة إلى 3.6 مليار ريال (965 مليون دولار) من 5.8 مليار لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 2.2 مليار ريال.

وبعد الخفض، تخطط زين لزيادة رأس المال إلى 9.62 مليار ريال، عبر إصدار حقوق بقيمة ستة مليارات ريال. وتحوّلت زين إلى تحقيق أرباح بقيمة 3 ملايين ريال في الربع الثالث من العام مقارنة مع خسارة بلغت 266 مليون ريال في نفس الفترة قبل عام.

وارتفع قطاع البتروكيماويات السعودي إلى حد كبير بفضل صعود أسعار النفط مع تسجيل خام القياس العالمي مزيج برنت 58.13 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1245 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت أسعار النفط، لكنها تظل قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع بعد أن قالت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم أمس الثلاثاء، إنها عازمة على خفض مخزونات النفط عبر اتفاق تقوده أوبك يستهدف تخفيض الإنتاج، وأثارت احتمال استمرار العمل بقيود الإنتاج لفترة طويلة عندما ينتهي اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

أكبر حجم تداولات

ارتفع معظم البنوك السعودية، مع تصدر مصرف الإنماء قائمة الأسهم الأكثر تداولًا، بعد أن أعلن الأسبوع الماضي عن صافي ربح قدره 542 مليون ريال في الربع الثالث من العام ارتفاعًا من 312 مليون ريال قبل عام.

وخارج السعودية، زاد مؤشر بورصة دبي 0.7% بدعم من صعود قدره 4.42% لسهم دبي للاستثمار، الشركة العملاقة المملوكة جزئيًا لصندوق الثروة السيادي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وأعلنت الشركة عن خطة لمناقشة عرض من الاتحاد العقارية لبيع 50% من أسهمها في الإمارات ديستريكت كولينج، مما سيؤدي لأن تسيطر دبي للاستثمار بشكل كامل على الشركة المقدمة لخدمات تبريد المناطق.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.1% مع تسجيل دانة غاز لأكبر حجم تداولات وارتفاع سهمها 4.11%.

وربما تكون دانة غاز، التي لديها أصول في إقليم كردستان العراق، تلقت دعمًا من عرض حكومة إقليم كردستان تجميد نتائج استفتاء أجرته على الاستقلال الشهر الماضي.

وانخفض سهم دانة غاز في الأيام القليلة الماضية، رغم إعلان الشركة الأسبوع الماضي أن عملياتها والإنتاج في إقليم كردستان يسيران بصورة منتظمة.