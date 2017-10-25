الذهب ينخفض لأدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع

تراجع الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع اليوم الأربعاء، بعد تقارير ذكرت أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يميلون لاختيار جون تايلور ليصبح الرئيس المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي ودفعت الدولار وعوائد السندات الأمريكية للارتفاع.

ويُنظر لتايلور، الخبير الاقتصادي في جامعة ستانفورد، على أنه الشخص الذي يمكنه وضع المركزي الأمريكي على مسار رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مقارنة مع رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الحالية جانيت يلين التي تنتهي ولايتها في فبراير شباط المقبل.

وزاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى منذ مارس آذار.

وبحلول الساعة 1018 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1272.23 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجع إلى 1271.45 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ السادس من أكتوبر تشرين الأول.

كما انخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 بالمئة إلى 1273.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 16.87 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 914.25 دولار للأوقية.

وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 960 دولارا للأوقية.