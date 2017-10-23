توقعات بارتفاع أصول التمويل الإسلامي عالميًا عند 3.5 تريليون دولار

توقع سعيد مبارك بن خرباش، مدير الاستراتيجية والتخطيط بمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي (حكومي)، ارتفاع أصول التمويل الإسلامي حول العالم، إلى 3.5 تريليون بحلول 2021.

وأضاف بن خرباش في تصريحات على هامش قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية المنعقدة بالعاصمة الإماراتية (أبوظبي)، أن إجمالي الأصول حول العالم، بلغت 2.2 تريليون دولار بنهاية العام الماضي.

وقدرت أصول التمويل الإسلامي حول العالم بنحو تريليوني دولار في نهاية 2015، وفق صندوق النقد العربي.

ويأتي استمرار النمو في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً، في ظل تزايد الطلب على هذا القطاع الذي يحظى باهتمام كبير حول العالم.

وقال المسؤول الإماراتي، إن بلاده تملك حاليًا 9 مصارف إسلامية كاملة، و17 نافذة إسلامية، يبلغ مجموع أصولها 163 مليار دولار، بما يعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي.

ويقول صندوق النقد العربي، ومقره أبوظبي، إن الصيرفة الإسلامية باتت إحدى أهم مكونات النظام المالي خاصة في الدول العربية.