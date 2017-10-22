وزير المالية الجزائري: احتياطات النقد الأجنبي ستهبط إلى 85 مليار دولار في 2018

توقع وزير المالية الجزائري عبدالرحمن راوية، الأحد، تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى 85.2 مليار دولار مع نهاية 2018.

وجاء ذلك، خلال عرض “راوية” مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018، أمام أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان)، قبل عرضه للمناقشة العامة في البرلمان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأضاف أن الاحتياطات ستواصل هبوطها إلى 79.7 مليار دولار في 2019، وقرابة 76.2 مليار دولار أواخر 2020.

ولفت إلى أن “مستوى الاحتياطات الجزائرية الحالية من النقد الأجنبي، يقدر بـ 105 مليارات دولار”.

وكانت احتياطات النقد الأجنبي الجزائرية، سجلت أعلى مستوياتها في 2013، بقيمة 194 مليار دولار، لكنها تراجعت تدريجيا بفعل تراجع أسعار النفط الخام (مصدر الدخل الرئيس).

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ ثلاثة أعوام، وشحا في الإيرادات، جراء تراجع أسعار النفط بأكثر من 55 بالمائة.

وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيل النقد الأجنبي، من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.

في سياق متصل، تنبأ وزير المالية أن تبلغ فاتورة الواردات بنهاية العام المقبل 43.6 مليار دولار، وستتراجع إلى 41.4 مليار دولار في 2019، على أن تبلغ 40.9 مليار دولار بحلول 2020.

ومن المتوقع أن تبلغ صادرات المحروقات الجزائرية، 34.4 مليار دولار في 2018، لترتفع في العام اللاحق له 38.3 مليار دولار، وتصل في 2020 إلى 39.5 مليار دولار.

وتعاني أسواق النفط الخام من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، أدت إلى هبوط سعر البرميل من 120 دولارا منتصف 2014 إلى حدود 55 دولارا في الوقت الحالي.