سوق أبوظبي للأوراق المالية يُطلق خدمة البيع على المكشوف

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، إطلاق خدمة البيع على المكشوف الفني للأوراق المالية، في مسعى لزيادة السيولة في سوق الأسهم واجتذاب المزيد من المستثمرين الأجانب.

وفي البيع على المكشوف يبيع المستثمرون أسهمًا لا يملكونها لتحقيق ربح إذا هبطت الأسعار عند تسوية الصفقات. وفي نظام البيع على المكشوف الفني بسوق أبوظبي يجري تسوية الصفقات في غضون يومين، ويقوم البائعون على المكشوف بإيداع مبلغ مبدئي يعادل 50 بالمئة من القيمة السوقية للأسهم.

وتسعى قواعد إلى تقليل التقلبات والمخاطر في نظام البيع على المكشوف، مثل تعليق التداول إذا هبط السهم بنسبة 5 بالمئة، أو إذا وصلت نسبة رأسمال الشركة التي تباع على المكشوف إلى 10 بالمئة.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال سوق دبي المالي إنه يخطط لاستحداث نظام البيع على المكشوف.