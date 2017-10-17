الذهب يتراجع مع استمرار صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء ،تحت ضغط ارتفاع الدولار،لكن المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية حدت من الخسائر.

وبحلول الساعة 0706 بتوقيت غرينتش ،نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1289.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما انخفض المعدن النفيس في العقود الأمريكية الآجلة كانون الأول/ديسمبر 0.9 % إلى 1291.70 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار أمام العملات الأخرى ،اليوم، بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير عن أن الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، يفضل أن يكون الرئيس القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ممن يميلون لتشديد السياسة النقدية.

وقال مصدر مطلع ،إنه من المقرر أن يجتمع ترامب مع رئيسة الاحتياطي الاتحادي ،جانيت يلين، الخميس المقبل، في إطار بحثه عن مرشح جديد لمنصبها.

وعادة ما يدعم ارتفاع أسعار الفائدة الدولار ،ويدفع عوائد السندات للصعود، ما يفرض ضغوطًا على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6 % إلى 17.08 دولار للأوقية.

واستقر البلاتين دون تغيير يذكر عند 928.60 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 975.50 دولار للأوقية ،بعدما سجل أعلى مستوياته منذ شباط/فبراير 2001 في الجلسة السابقة.