توقعات بنمو الاقتصاد المصري دون تقديرات الحكومة

أظهر استطلاع نشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري سينمو 4.4%، وهو أقل بكثير من تقديرات الحكومة التي تتراوح بين 5 إلى 5.25%.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته وكالة “رويترز”، فإن هذا المعدل يقل أيضاً عن نسبة 4.5% التي يتوقعها صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية التي بدأت في تموز/ يوليو.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي أقرض مصر 12 مليار دولار في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، في مسعى لمساعدة البلاد على إنعاش اقتصادها.

ومنذ أحداث “الربيع العربي” في 2011 تباطأ نمو الاقتصاد المصري، إثر تراجع حركتي السياحة والاستثمار، لكن الحكومة تأمل بأن تضع الإصلاحات التي تنفذها بالاتفاق مع صندوق النقد ومن بينها خفض الدعم الحكومي وزيادة الضرائب أن البلاد على المسار الصحيح.