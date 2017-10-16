هبوط اليورو بعد أكبر خسارة أسبوعية في شهر

انخفض اليورو اليوم الإثنين، بعدما مني بأكبر خسارة أسبوعية في شهر، لكن الأسعار انحصرت في نطاقاتها المعتادة قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يكشف واضعو السياسات عن خطة لتقليص سياسات التحفيز القياسية.

وفي ظل التأثير الضعيف لحالة الضبابية السياسية، بسبب مساعي كتالونيا للاستقلال عن إسبانيا ونتيجة الانتخابات في النمسا على أسواق العملات مقارنة بأسواق السندات، فقد فضل المستثمرون النأي بأنفسهم ليركزوا على البيانات الاقتصادية.

وانخفض اليورو بنسبة 0.1 % إلى 1.1814 دولار، لكنه تحرك في نطاق ضيق بلغ 0.3 %. وكانت العملة الموحدة ارتفعت 0.8 % الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة شهرية وفقاً لحسابات “تومسون رويترز”.

وكانت خسائر اليورو محدودة بفضل الدولار الضعيف بشكل عام، إذ أن بيانات التضخم المنخفض عززت التوقعات بألا يتبنى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) موقفاً بالغ التشدد في اجتماع نهاية الشهر الجاري.

ورغم تسجيل أسعار المستهلكين الأمريكيين أكبر زيادة في 8 أشهر في سبتمبر/ أيلول مع ارتفاع أسعار البنزين في أعقاب تعطل مصاف بسبب إعصار، فإن معدل التضخم ظل ضعيفاً.

واستقر مؤشر الدولار عند 93.11 في غياب قوة الدفع بعد تراجعه الأسبوع الماضي.