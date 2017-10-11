المركزي السوداني: وصول أول تحويلات مصرفية بالدولار عقب رفع العقوبات

أعلن بنك السودان المركزي، اليوم الأربعاء، عن وصول أول تحويلات مصرفية إلى البلاد بالدولار الأمريكي، بعد قرار واشنطن رفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ 1997.

وقال بنك السودان في بيان صدر عنه، إن تحويلات مصرفية من الخارج بالدولار الأمريكي وصلت إلى مصرفين اثنين من المصارف العاملة في البلاد.

ولم يحدد المركزي السوداني في بيانه، قيمة التحويلات المالية، أو أسماء البنوك التي تلقتها، لكنه بين “أن عمليتي التحويل اللتين جرتا، كانت إحداها من أمريكا والثانية من القارة الأوروبية”.

ويأمل السودان، الذي تم الإعلان عن رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عنه، الجمعة الماضية، في أن يعود اقتصاده إلى الاستقرار، وأن تعود عملته المحلية إلى التوازن أمام النقد الأجنبي، الذي يعد هبوطها لأكثر من 100 %، أحد أسباب أزماته المالية والاقتصادية.

وحرمت العقوبات الاقتصادية الأمريكية، التي كانت مفروضة على الخرطوم منذ 1997، المصارف السودانية من استقبال أو إرسال أية تحويلات خارجية عبر المصارف، وفرضت عقوبات على المخالفين.