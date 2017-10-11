ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار وسط هدوء في أزمة كتالونيا

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، بعدما أحجم زعيم إقليم كتالونيا عن إعلان الاستقلال عن إسبانيا رسمياً، مما قاد اليورو إلى الصعود والدولار صوب الانخفاض.

وهبط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، مما جعل الذهب المقوم به أرخص ثمناً للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب 0.2 % في المعاملات الفورية إلى 1289.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1000 بتوقيت غرينتش بينما انخفض 0.2 % في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول إلى 1291.70 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي من المنتظر نشره الساعة 1800 بتوقيت غرينتش للحصول على إشارات بخصوص توقعات رفع أسعار الفائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 % إلى 17.13 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى في 3 أسابيع في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين 0.1 % إلى 928.20 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم 0.2 % إلى 935.10 دولار للأوقية.