الذهب يرتفع عند أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع

ارتفع الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوع، اليوم الثلاثاء، مدعوما بالتوترات السياسية وهبوط الدولار، ولكن التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام حدت من الاتجاه الصعودي.

وارتفع الذهب 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1287.31 دولار للأوقية بحلول الساعة 0653 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر/ أيلول عند 1288.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.4 % إلى 1290 دولاراً للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6 % إلى 17.04 دولار للأوقية، بعد أن سجل سعرها خلال الجلسة أعلى مستوى في أسبوعين عند 17.08 دولار.

وارتفع البلاتين 0.7 % إلى 917.75 دولار للأوقية، والبلاديوم 0.4 % إلى 933 دولاراً للأوقية.