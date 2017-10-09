التوتر بين أنقرة وواشنطن يدفع بالدولار قرب أعلى مستوى في 10 أسابيع

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عشرة أسابيع ، اليوم الاثنين، مع زيادة ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وبعدها في أعقاب بيانات الأجور الأمريكية القوية نهاية الأسبوع الماضي.

وهبطت الليرة التركية وسط إشارات جديدة على تدهور العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن، بعد إلقاء القبض على موظف بالقنصلية الأمريكية في تركيا، وما أعقبه من تقليص خدمات إصدار التأشيرات من قبل البعثة الأمريكية في تركيا وبالمثل من قبل البعثة التركية في الولايات المتحدة.

وأظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة، والذي يحظى بمتابعة قوية، يوم الجمعة أول تراجع في التوظيف بالولايات المتحدة خلال سبع سنوات، لكن المستثمرين عزوا ذلك إلى الآثار المؤقتة للإعصارات وركزوا على أكبر ارتفاع في الأجور الأمريكية منذ ديسمبر/ كانون الأول.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية، أعلى مستوى منذ أواخر يوليو/ تموز الماضي عند 94.267.

وانخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.7052 دولار أمريكي مسجلاً أدنى مستوى منذ 30 مايو/ أيارالماضي .

وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث قراءة 0.7075 دولار أمريكي بانخفاض نسبته 0.2 %.

ولم يسجل اليورو تغيرًا يذكر عند 1.1726 دولار، بعدما ارتفع من أدنى مستوى منذ 17 أغسطس /آب الماضي، الذي بلغه يوم الجمعة عند 1.1669 دولار.

وتعافى الجنيه الاسترليني نحو 0.5% بعد أسوأ أسبوع في عام، مع وجود إشارات على أن مخططا للإطاحة برئيسة الوزراء تيريزا ماي لن ينجح مما أعطى بعض الدعم للعملة المثقلة بمخاوف تتعلق بالضبابية السياسية.