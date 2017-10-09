“موديز” تشيد باستقرار النظام المصرفي في الإمارات

أشادت مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين، بمتانة النظام المصرفي للإمارات وقدرة اقتصاد البلاد على التأقلم، متوقعة أن يساعد النمو الاقتصادي في 2018 على تعزيز النمو الائتماني بقرابة 5%.

وحافظت المؤسسة على تصنيف مستقر للنظام المصرفي في الإمارات، وهو ما يكشف استقرارا في التمويل والسيولة، لكنها أشارت إلى أن “أداء الإقراض سيضعُف بعض الشيء إثر تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام”.

ورجحت “موديز” أن “تواصل البنوك في الإمارات إحراز المكاسب، مع مداخيل صافية تتراوح ما بين 1.5% و1.7% من الأصول، على مدى الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهرا المقبلة”.

ورأت المؤسسة الائتمانية أن “استقرار أسعار البترول وإصدار السندات العالمية، سيصبان في كفة دعم التمويل والسيولة في النظام المصرفي للإمارات”.