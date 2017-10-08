تراجع سعر صرف الدولار في السوق السودانية بعد يومين من رفع العقوبات

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه السوداني، اليوم الأحد، في السوق الموازية (السوداء) بالعاصمة الخرطوم، بعد يومين من إعلان الإدارة الأمريكية قرارًا برفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة لمدة طويلة على البلاد.

وقال متعاملون في السوق العربي، وسط الخرطوم، إن سعر شراء الدولار انخفض اليوم الأحد إلى 19 جنيهًا مقابل 21 جنيهًا قبل قرار رفع العقوبات.

بينما وصل سعر بيع الدولار إلى 18 جنيهًا، مقابل 19.50 قبل القرار في السوق السوداء، مقابل 6.9 جنيه في السوق الرسمية.

وقررت الإدارة الأمريكية، الجمعة الماضية، رفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 12 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وشهدت سوق صرف العملات السوداء في عموم البلاد، ارتباكًا في الأسبوعين الماضيين مع قرب قرار رفع العقوبات من عدمه، بحسب متعاملين.