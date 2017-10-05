“النواب الأمريكي”يقر ميزانية غير ملزمة لعام 2018 بقيمة4.1 تريليون دولار

أقرّ مجلس النواب الأمريكي إحدى غرفتي الكونغرس، يوم الخميس، ميزانية غير ملزمة للحكومة الأمريكية للسنة المالية 2018، بقيمة 4.1 تريليون دولار، وبزيادة كبيرة عن ميزانية العام المالي 2017، الملزمة، التي بلغت 3.5 تريليون دولار.

واستطاع المجلس إقرار ميزانية السنة المالية 2018 تبدأ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 وتنتهي في 30 سبتمبر/أيلول 2018، بموافقة 219 عضواً جمهوريا في المجلس، ومعارضة 206 من إجمالي الحضور البالغ 425 نائبا، فيما يبلغ العدد الإجمالي للمجلس 435 عضواً.

وصوت جميع الديمقراطيين 188 ضد القرار، إلى جانب 18 جمهورياً، في المجلس الذي يسيطر الجمهوريون على أغلبيته.

بدوره، هنأ البيت الأبيض، مجلس النواب على تمرير الميزانية التي ستسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم إصلاحاته الضريبية في وقت لاحق.

وفي بيان له وصف البيت الأبيض، الميزانية بأنها “خطوة رئيسة على طريق جعل أمريكا عظيمة مرة ثانية”.

ويعمل مجلس الشيوخ الأمريكي الغرفة الثانية للبرلمان حاليا على مسودة ميزانية مشابهة لتلك التي أقرها مجلس النواب مع بعض التغييرات.

وبعد تمرير ميزانية الشيوخ غير الملزمة، سرعان ما سيقوم أعضاء من كلا المجلسين بالاجتماع للتوصل إلى ميزانية توافقية ملزمة، يتم التصويت عليها في المجلسين النواب والشيوخ، كل على حدة بأغلبية النصف + 1، ولا تحتاج لاعتمادها من الرئيس الأمريكي.

والشهر الماضي، أقر مجلس النواب ميزانية جزئية بقيمة 1.2 تريليون دولار، لتسيير الأمور في العام المالي 2018 لحين الانتهاء من الميزانية الكلية.