الدولار يعزز مكاسبه والأنظار تترقب محضر اجتماع المركزي الأوروبي

ارتفع الدولار مقابل سلة عملات اليوم الخميس، في الوقت الذي يعزز فيه المستثمرون مراكزهم بعد ارتفاع العملة الأمريكية في الآونة الأخيرة مع تركز الأنظار على محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأوروبي والذي من المرجح أن يكون الحدث الرئيسي خلال الجلسة.

وعلى الرغم من موجة من الأنباء الإيجابية للدولار في الأيام الأخيرة، والتي تراوحت بين بيانات اقتصادية إيجابية وإصلاحات ضريبية محتملة في الولايات المتحدة، ربحت العملة الأمريكية ما يقل عن 3%على مدى الشهر الماضي مقابل سلة عملات.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل مجموعة من ست عملات رئيسية 0.1 % إلى 93.60 .

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن قطاع الخدمات الأمريكي نما في سبتمبر أيلول بأسرع وتيرة في 12 عامًا وأن أرباب العمل بالقطاع الخاص أضافوا وظائف بأكثر من المتوقع على الرغم من الإعصارين هارفي وإرما.

وصعد اليورو إلى 1.1773 دولار بالقرب من أدنى مستوى في ستة أسابيع الذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع والبالغ 1.1695 دولار.

ويتركز الاهتمام في الوقت الحالي على محضر اجتماع عقده البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في سبتمبر أيلول، والمقرر أن يصدر في الساعة 1130 بتوقيت جرينتش.

وأشار البنك المركزي الأوروبي في الاجتماع إلى أنه في الوقت الذي قد يعلن فيه عن خطة هذا الشهر للتخارج التدريجي من سياسته النقدية شديدة التيسير، لا يتعجل التخلص منها.