البنك المركزي السعودي يتوقع نتائج إيجابية للنمو الاقتصادي

رسم مسؤولو مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي” صورة إيجابية للغاية للاقتصاد في مؤتمر صحفي نادر عقدوه، اليوم الأربعاء، قائلين إن النمو سيتعزز على الأرجح وإنهم غير قلقين من انكماش الأسعار.

وتظهر أحدث بيانات رسمية أن الاقتصاد عانى من ركود في الربع الثاني من العام مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع الربع السابق ونمو القطاع الخاص بوتيرة ضعيفة جدا.

ونزل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في آب/ أغسطس، عن الصفر للشهر الثامن على التوالي.

لكن محافظ مؤسسة النقد أحمد الخليفي قال إنه في ضوء مؤشرات النصف الأول من العام الحالي فإنه يتوقع نتائج إيجابية للنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.

وقال مسؤول آخر في البنك المركزي إن البنك غير قلق من انكماش الأسعار لأن الاستهلاك يزيد. كما قال مسؤولون إنهم لا يرون سببًا لانخفاض الريال في العقود الآجلة بسوق الصرف وإن السيولة في النظام المصرفي جيدة، ولا توجد مخاوف من القروض المتعثرة في البنوك.

وقال الخليفي إن البنك المركزي تلقى 3 طلبات للحصول على تراخيص مصرفية وإن عملية التجهيز لإصدارها بلغت مرحلة متقدمة. ولم يحدد الخليفي أسماء الجهات المتقدمة بالطلبات.

وذكر مسؤول بالبنك المركزي أن من غير المتوقع حدوث المزيد من عمليات الاندماج بين البنوك.

وكان البنك الأول والبنك السعودي البريطاني “ساب” اتفقا في نيسان/ أبريل على بدء محادثات بشأن اندماج محتمل.‎