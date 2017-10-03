الأردن يصدر سندات “يوروبوند” بمليار دولار

أصدرت وزارة المالية الأردنية، سندات “يوروبوند” بقيمة مليار دولار وسعر فائدة بلغ 7.375%، تستحق بعد 30 عاماً.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها أمس الاثنين، إن “حجم اكتتابات المستثمرين على سندات اليوروبوند، أي أنها مقومة بعملة غير عملة البلد المصدر لها، وتسمى أيضاً سندات خارجية، فاق 4.3 مليار دولار بما يزيد عن 4 أضعاف حجم الإصدار”.

وأكدت الوزارة في بيانها أن “إصدار السندات لن يؤدي إلى رفع نسبة الدين العام عن المستوى المستهدف، ولا يخرج عن خطط الحكومة في برنامج الإصلاح المالي”.

ويأتي إصدار السندات ضمن خطة الحكومة الأردنية المعتمدة لإدارة التدفقات النقدية، وإدارة الدين العام للسنة المالية الحالية.

وينخرط الأردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي، أحد بنوده خفض نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً، من 95%حاليا إلى 77% بحلول 2022.