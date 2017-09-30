مصر تُثبّت قيمة الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا الشهر المقبل

أصدر وزير المالية المصري عمرو الجارحي، السبت، قرارًا بتثبيت قيمة الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، للشهر الثاني على التوالي.

وقال الجارحي في بيان صدر عنه السبت: إنه “تقرر تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا خلال الشهر المقبل”.

والدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

وخفضت وزارة المالية المصرية سعر الدولار الجمركي الشهر الجاري لـ 16 جنيهًا بدلًا من 16.25 جنيه في الشهر السابق له آب/ أغسطس.

وفي نيسان/أبريل الماضي، قررت وزارة المالية المصرية، خفض قيمة الدولار الجمركي إلى 16.5 جنيه، مقارنة بـ 17 جنيهًا خلال الشهر السابق له.

وقيمة الدولار الجمركي كانت ثابتة، عندما كانت قيمة العملة الأمريكية أمام الجنيه تتحدد بشكل رسمي من قبل البنك المركزي المصري.

ونفذت مصر تحريرًا كاملًا لسعر صرف عملتها المحلية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، أعقبه تغيير قيمة الدولار الجمركي وفقًا لمتوسط قيمة السوق.