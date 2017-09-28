أصول البنوك السعودية ترتفع 3% الشهر الماضي

ارتفعت أصول البنوك في السعودية بنهاية أغسطس/آب الماضي، بنسبة 3 % على أساس سنوي، إلى 2285.1 مليار ريال (609.4 مليار دولار).

وكانت أصول البنوك بلغت 2219.6 مليار ريال (591.9 مليار دولار) بنهاية أغسطس/آب 2016.

وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي الصادرة، الخميس، ارتفاع الودائع البنكية بنهاية الشهر الماضي، بنسبة 2.6 %، إلى 1619.6 مليار ريال (431.9 مليار دولار)، مقارنة بـ1578.6 مليار ريال (426.2 مليار دولار) بنهاية أغسطس/آب 2016.

وتراجعت القروض البنكية بنسبة 1 %، إلى 1418 مليار ريال (378.1 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 1432.7 مليار ريال (382.1 مليار دولار) بنهاية أغسطس/آب 2016.

ويضم القطاع المصرفي السعودي، 12 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعًا لـ13 بنكاً أجنبياً.

تحويلات الأجانب.

في سياق متصل، تراجعت تحويلات الأجانب في السعودية خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بنسبة 7.6 %، إلى 94.8 مليار ريال (25.3 مليار دولار)، مقابل 102.6 مليار ريال (27.4 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وجاءت المملكة كثاني أكبر دولة في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث حجم تحويلات الأجانب في العام الماضي، وفقاً لبيانات البنك الدولي.

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي العام 2015، عند 41.8 مليار دولار، فيما تراجعت في 2016 إلى 40.5 مليار دولار.

وتعاني السعودية التي تعدّ أكبر دولة مُصدّرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حادٍ في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عمّا كان عليه العام 2014.