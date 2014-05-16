ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 5%

بكين - قالت وزارة التجارة الصينية ‬‬‬الجمعة إن الصين اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 40.3 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من 2014 بزيادة خمسة بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي مع استحواذ قطاع الخدمات على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات.

وفي شهر ابريل نيسان وحده جذبت الصين استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 8.7 مليار دولار بارتفاع 3.4 بالمئة عن مستواها قبل عام. غير أن الاستثمارات المباشرة في القطاعات غير المالية في الخارج للأشهر الأربعة الأولى من العام تراجعت بنسبة 12.9 بالمئة إلى 25.7 مليار دولار وهو ما يرجع إلى حالة من التيقن إزاء الاقتصاد العالمي.

واجتذب قطاع الخدمات استثمارات بقيمة 22.5 مليار دولار في الأشهر الأربعة بزيادة 19.1 بالمئة على أساس سنوي بينما تراجعت الاستثمارات التي تدفقت إلى قطاع الصناعات التحويلية 11.4 بالمئة إلى 14.5 مليار دولار.

وكانت هونج كونج أكبر مستثمر في الصين في الفترة من يناير كانون الثاني إلى ابريل نيسان إذ ضخت استثمارات بقيمة 27.8 مليار دولار تبعتها سنغافورة وتايوان بملياري دولار لكل منهما.

وزادت الاستثمارات القادمة من كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة لها في الأشهر الأربعة الأولى من العام إذ قفزت 138.5 بالمئة عن مستواها قبل عام إلى 1.8 مليار دولار. وانخفضت الاستثمارات المباشرة من اليابان 46.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار بينما تراجعت الاستثمارات الأمريكية 11.4 بالمئة إلى 1.2 مليار دولار.

وفي الأشهر الأربعة ذهب 66.5 بالمئة من الاستثمارات غير المالية الصينية في الخارج إلى سبع اقتصادات هي هونج كونج ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي وأستراليا والولايات المتحدة وروسيا واليابان. وبلغ إجمالي الاستثمارات الصينية التي تدفقت إلى الاقتصادات السبع 17.1 مليار دولار.