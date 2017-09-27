 الحكومة المصرية توافق على طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على برنامج لطرح سندات دولية في حدود 7 مليارات دولار خلال السنة المالية 2017-2018.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قوله: إن مجلس الوزراء وافق يوم الأربعاء على برنامج لطرح سندات دولية في حدود 7 مليارات دولار، خلال السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي بنهاية يونيو /حزيران القادم”.

وفي وقت سابق قالت وزارة المالية المصرية ” إنها تخطط لبيع سندات دولية قبل نهاية 2017، وستقرر خلال الأسابيع المقبلة عملة وحجم الإصدار، بينما تتطلع إلى سد فجوة تمويلية”.