سندات دولارية سعودية تجتذب طلبات تتجاوز 40 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع أن يصل حجم إصدار السندات الدولية الثلاثي الشرائح المرتقب من السعودية إلى 12.5 مليار دولار مع تجاوز إجمالي طلبات الاكتتاب 40 مليار دولار.

ومن المقرر تسعير السندات في وقت لاحق اليوم. وتنقسم السندات إلى ثلاث شرائح تستحق في مارس آذار 2023 ومارس آذار 2028 وأكتوبر تشرين الأول 2047.

وكان السعر الاسترشادي المبدئي في حدود 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الخمس سنوات و165 نقطة أساس للسندات العشرية و200 نقطة أساس للسندات البالغ أجلها 30 عاما.

وجرى تقليص السعر الاسترشادي 15 نقطة أساس ومن المتوقع تسعير السندات في نطاق يزيد أو ينقص خمس نقاط أساس للشرائح الثلاث حسبما ذكرت “آي إف آر” اليوم الأربعاء.

ويتولى ترتيب الإصدار “جي آي بي كابيتال” و”جولدمان ساكس انترناشونال” و”اتش أس بي سي” و”جيه بي مورجان” و”ميتسوبيشي يو اف جيه”.