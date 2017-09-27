اليورو يتراجع لأدنى مستوى في شهر بفعل انتعاش الدولار

سجل اليورو أدنى مستوياته في شهر، اليوم الأربعاء، حيث شجع استمرار تغطية المراكز المدينة في الدولار ورد الفعل على الانتخابات الألمانية المستثمرين على البيع لجني الأرباح في واحدة من أفضل العملات أداء هذا العام.

ارتفعت العملة الموحدة 14% هذا العام ،لكنها انخفضت نحو 3% منذ سجلت في وقت سابق هذ الشهر مستوى 1.2092 دولار الذي يعد الأعلى منذ كانون الثاني/ يناير 2015 مع مسارعة المستثمرين إلى تعديل توقعاتهم بخصوص زيادة سعر الفائدة الأمريكية.

وزادت أسواق العقود الآجلة توقعاتها لاحتمال رفع الفائدة الأمريكية في كانون الأول/ ديسمبر إلى 70% مقارنة مع أقل من 20% قبل شهر ،وتعززت تلك المراهنات بتصريحات جانيت يلين ،رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الليلة الماضية.

وتراجع اليورو 0.4% إلى 1.1747 دولار في المعاملات المبكرة مسجلًا أقل مستوياته منذ 23 آب/ أغسطس. والعملة منخفضة أكثر من 1.5% هذا الأسبوع أمام الدولار المنتعش.

وضعف اليورو مقابل العملات الأخرى أيضًا ،حيث سجل أقل سعر في عشرة أسابيع أمام الجنيه الإسترليني وأدنى مستوى في أسبوعين أمام الفرنك السويسري عند 1.14075 فرنك.