الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بقيادة أسهم الرعاية الصحية والبنوك

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الإثنين بقيادة أسهم قطاعي الرعاية الصحية والبنوك، في ظل ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية، التي ستصدر هذا الأسبوع، بحثا عن دلائل جديدة على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% رغم عدم تحقيق وول ستريت مكاسب بعد تقارير أرباح مخيبة للآمال.

وتعرض المؤشر الأوروبي للضغط الأسبوع الماضي عندما أشار البنك المركزي الأوروبي، على عكس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إلى أن المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة مازالت قائمة لأن التضخم في دول منطقة اليورو الـ20 لايزال مرتفعا.

وينصب التركيز الآن على قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر أبريل/نيسان الماضي، والتي من المقرر أن تصدر يوم الأربعاء، بحثا عن أي دلائل عما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم قريبا.