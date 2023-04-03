مفاجأة أوبك+ تهوي بأسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد إعلان مفاجئ من "أوبك+" بخفض إنتاج النفط أثار مخاوف بشأن التضخم وزاد من الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقبل في مايو/ أيار.
وتراجعت "أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1951.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0401 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى في أسبوع تقريبا، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1968.20 دولار.
ومن شأن رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
وقال كبير محللي السوق لدى "سيتي إندكس" مات سيمبسون، إن تراجع الذهب يأتي "مع تقييم المستثمرين لجاذبية الذهب باعتباره من أصول الملاذ الآمن مقابل احتمالية استمرار زيادة أسعار الفائدة لفترة أطول. ومن الواضح أن كفة المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة رجحت".
وقفزت أسعار النفط بعد أن أعلنت السعودية ومنتجو النفط الآخرون في "أوبك+" عن تخفيضات للإنتاج، وهو نذير سوء محتمل للتضخم العالمي بعد أيام فقط من تباطؤ بيانات الأسعار الأمريكية الذي عزز تفاؤل السوق.
وزاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل معتدل في فبراير/ شباط وأبدى علامات على التباطؤ على الرغم من بقائه مرتفعا.
وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 57.9% أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ربع نقطة في مايو/ أيار، ما أدى إلى ارتفاع الدولار وزاد من تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على المشترين حاملي العملات الأخرى.
وأشارت مجموعة "إيه.إن.زد" الأسترالية المصرفية في مذكرة إلى أن "الطلب على الذهب كملاذ آمن تراجع مع انحسار الاضطرابات المصرفية الأمريكية".
وارتفعت أسعار الذهب 8 % تقريبا في الربع الأخير بعد أن عززت الاضطرابات المصرفية العالمية في الآونة الأخيرة الرهانات على إبطاء الاحتياطي الاتحادي لوتيرة رفع أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 إلى 23.56 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1% إلى 981.89 دولار، والبلاديوم 0.7% إلى 1449.94 دولار.