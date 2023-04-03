مفاجأة أوبك+ تهوي بأسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد إعلان مفاجئ من "أوبك+" بخفض إنتاج النفط أثار مخاوف بشأن التضخم وزاد من الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقبل في مايو/ أيار.

وتراجعت "أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1951.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0401 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى في أسبوع تقريبا، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1968.20 دولار.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.