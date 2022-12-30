انخفاض الأسهم الأوروبية في آخر جلسة تداول بـ 2022

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، بآخر جلسة تداول في عام صعب اتسم بتوترات جيوسياسية وتنامي المخاوف من الركود مع تشديد البنوك المركزية في أنحاء العالم للسياسة النقدية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% في تعاملات ضعيفة بسبب موسم العطلات، في حين ألقت زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 في الصين بظلالها على توقعات ضبابية بالفعل للنمو العالمي.

ويتجه المؤشر صوب إنهاء العام منخفضا 12.1%.

وانخفضت أسهم قطاع شركات السلع الفاخرة المنكشفة على الصين، ومنها "إل.في.إم.إتش" التي نزل سهمها 0.7 % وإيرميس التي تراجع سهمها 1.4%.