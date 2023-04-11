الدولار يلتقط أنفاسه بعد مكاسب قوية وبتكوين تسجل 30 ألف دولار

توقف الدولار لالتقاط الأنفاس اليوم الثلاثاء بعدما سجل أفضل أداء له هذا الشهر أمام نظرائه الرئيسيين إذ عززت قوة سوق العمل الأمريكية التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتمكن الين، الذي يتأثر بحركة عائدات السندات الأمريكية طويلة الأجل، من تعويض بعض خسائره التي بلغت أكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات في التعاملات ببورصة طوكيو بعد صعود حاد على مدى يومين.

وتعرضت العملة اليابانية لضغوط إضافية الليلة الماضية بعدما تعهد محافظ بنك اليابان المركزي الجديد بالاستمرار في سياسة التحفيز شديدة التيسير في المرحلة الحالية.