"بي.بي" البريطانية تخطط لاستثمار 1.5 مليار دولار في مصر

ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، اليوم الأربعاء، نقلا عن متحدث باسم شركة (بي.بي) البريطانية العالمية للنفط، أن الشركة تدرس ضخ استثمارات بنحو 1.5 مليار دولار؛ لتطوير مشروعات للغاز والحفر في مصر على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

ولم ترد الشركة بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وكانت (بي.بي) وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وفقا لـ "رويترز"، أعلنت هذا الشهر خططا لإنشاء مشروع مشترك في مصر يركز في بادئ الأمر على الغاز الطبيعي.