تقرير: الشيخوخة تؤثر على نشاط سوق العمل الإسباني

حذَّر تقرير صادر عن بنك إسبانيا من تأثير الشيخوخة على سوق العمل وعلى تطور معدل النشاط في إسبانيا. حيث طرحت الحركة في التركيبة الديموغرافية، للفترة من 2012 إلى 2023، 790 ألف شخص من السكان النشطين في إسبانيا خارج سوق العمل، بحسب ما ذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة في متوسط ​​العمر المتوقع وانخفاض معدلات المواليد التي تشهدها البلدان المتقدمة، تكشف عن التآكل في مستويات نشاط السكان في سن العمل. وهو الأمر الذي سيعقد على المدى المتوسط ​​القدرة على الحفاظ على معايير الحماية الاجتماعية الحالية.

وأضاف التقرير: في إسبانيا، سيؤدي هذا الوضع إلى زيادة معدل الإعالة، الذي يُفهم على أنه حجم السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا مقارنة بعدد السكان الذين هم في سن العمل؛ ما يشكل مخاطر مالية على الدولة.

وتابع التقرير: توجد ثلاثة سيناريوهات متوقعة للانخفاض في أعداد العمالة النشطة، ترتبط بعدد المهاجرين الذين سيتم استقبالهم في إسبانيا بحلول عام 2030.

ففي حال استقبلت إسبانيا 446 ألف مهاجر، سينخفض عدد العمالة النشطة إلى 667 ألفًا، وفي حال استقبلت 335 ألف مهاجر، سينخفض عدد العمالة النشطة إلى 738 ألفًا، لكن في حال استقبال 277 ألف مهاجر فقط، فسينخفض عدد العمالة النشطة إلى السيناريو الأسوأ وهو قرابة 1 مليون، بحسب المعهد الوطني الإسباني للإحصاء.

المصدر: صحيفة "ABC"