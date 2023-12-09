بسبب "غرامات ثقيلة".. الإفلاس يتربص بمئات المقاهي والمطاعم المغربية

يهدد شبح الإفلاس مئات المقاهي والمطاعم المغربية؛ بسبب إجراءات إدارية وتنظيمية، وغرامات فرضتها السلطات على بعض المخالفين لقوانين التغطية الصحية والتقاعد، بحسب بيان لممثلي القطاع.

ووفقا لصحيفة "الأخبار" المحلية، فقد دعت "الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم" في المغرب الحكومة إلى سن مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط دون تبعات قانونية، وتضمن حماية أجراء القطاع من البطالة، بعد التصفية الكلية لهذه الشركات.

وأشارت الجامعة إلى أن التشخيص الميداني الذي أنجزته مكاتب فروعها في عدد من مدن البلاد رصد ارتفاعا "مهولا" لعدد الوحدات التي أفلست وأغلقت أبوابها نهائيا في الآونة الأخيرة، نقلا عن المصدر ذاته.

وأبرزت أن التشخيص كشف أن في مدينة فاس وحدها تم إغلاق أكثر من 320 مقهى ومطعما في أقل من أربعة أشهر، بمعدل 80 وحدة في كل شهر.

واعتبر أصحاب المقاهي والمطاعم في المغرب أن ما وصل إليه القطاع كان "نتيجة حتمية للقرارات التعسفية التي اتخذتها عدد من الإدارات والمؤسسات والجماعات".

وأشاروا إلى إقدام عدد من رؤساء "المحافظات" على المصادقة على قرارات تنظيمية وجبائية، أربكت القطاع في عدد من الأقاليم.

كما انتقد المهنيون ما اعتبروه "إغراقا بغرامات وذعائر ومبالغ من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق قيمة الأصل التجاري"، موردين أنه "أهم سبب أدى إلى إفلاس عدد كبير من الوحدات".