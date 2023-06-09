حفيظة غاية أركان.. من هي الرئيسة الجديدة للبنك المركزي التركي؟

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حفيظة غاية أركان، رئيسة للبنك المركزي التركي، في الوقت الذي يستعد فيه البنك لتغيير المسار وتشديد السياسة بعد سنوات خفض فيها أسعار الفائدة وشهدت أزمة غلاء المعيشة.

وشغلت أركان، في السابق، منصبي الرئيسة التنفيذية المشاركة في بنك فيرست ريبابليك، والمديرة العامة في جولدمان ساكس.

وستكون أركان خامس من يتولى رئاسة البنك المركزي في أربع سنوات، وستحل محل شهاب قافجي أوغلو الذي قاد حملة أردوغان لخفض أسعار الفائدة والتي أطلقت انهيارا تاريخيا للعملة في عام 2021 ودفعت التضخم إلى ذروة 24 عاما عندما تجاوز 85 بالمئة العام الماضي.

وتوجهات أركان غير واضحة إذ ليست لديها خبرة في السياسة النقدية الرسمية من خلال مسيرتها المهنية التي تشمل وول ستريت ومجالس إدارة شركات أمريكية، وتعليمها الذي تلقته في (آيفي ليج)، وهي مجموعة من الكليات والجامعات المرموقة، الذي يتضمن حصولها على الدكتوراه في الهندسة المالية من جامعة برينستون.

وعملت أركان في بنك فيرست ريبابليك من 2014 إلى 2021، بحسب ملفها الشخصي على موقع لينكد إن.

وأصبح ذلك البنك في وقت سابق من العام أكبر بنك أمريكي ينهار منذ عام 2008 بعد سيطرة المنظمين عليه وبيعه إلى جيه.بي مورجان.