"الدينار بدل الدولار" يهدد التجارة بين العراق وإيران

قال عضو في الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، إن قرار بغداد حظر المعاملات بالدولار مع مطلع العام الجاري، سيؤدي إلى زيادة طفيفة في تكاليف المعاملات بين البلدين ويقيّد عملية الاستيراد والتصدير.

وأكد رامين بولادجر، أن قرار الحكومة العراقية لا يهدف إلى منع تداول النقد الأجنبي في التجارة الإيرانية العراقية، مشيرًا إلى أن آثاره ستقتصر على تقييد عملية الاستيراد والتصدير على المدى القصير ورفع الكلف بشكل طفيف.

وقال : "قريبًا سيتم حل هذه القضية من خلال المشاورات الخاصة للبنك المركزي مع نظرائه العراقيين"، مؤكدًا أن إقرار القانون ليس تهديدًا لرجال الأعمال الإيرانيين.

وبدأ البنك المركزي العراقي بتنفيذ خطة تحظر التعامل بالدولار الأمريكي، اعتبارًا من أول يوم في العام الجديد 1 يناير/كانون الثاني. وبموجب هذا الإجراء، يمنع تحويل العملة إلى خمس دول، من بينها إيران.

وذكر البنك المركزي العراقي أن هذا الإجراء يهدف إلى منع الاستخدام غير القانوني لنحو 50% من الـ 10 مليارات دولار تدخل البلاد على شكل أموال نقدية من بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك.

وسبق أن اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية، النظام المصرفي العراقي، بتسهيل التحويل غير القانوني للدولارات إلى إيران وسوريا، وهو ما ينتهك العقوبات المفروضة على البلدين.

وقد تم صياغة وتنفيذ السياسة الجديدة للبنك المركزي العراقي بالتنسيق مع السلطات الأمريكية التي تشرف على عائدات النفط في البلاد.