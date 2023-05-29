الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد والأسهم تصعد بعد فوز أردوغان

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي متدن جديد مقابل الدولار اليوم الاثنين، لكن الأسهم ارتفعت بعد أن فاز الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة أمس الأحد، ليدخل حكمه الذي ينزع إلى السلطوية على نحو متزايد عقدًا ثالثًا.

وتراجعت الليرة إلى 20.065 ليرة للدولار في التعاملات الأوروبية المبكرة، متجاوزة المستوى القياسي المتدني السابق الذي لامسته يوم الجمعة.

وهبطت الليرة أكثر من سبعة في المئة منذ بداية العام، كما خسرت أكثر من 90 في المئة من قيمتها على مدى عقد مع مرور الاقتصاد بموجات من الازدهار والكساد ونوبات كثيرة من ارتفاع التضخم وأزمة العملة.

وقال بنيامين بيكتون، كبير محللي الاقتصاد الكلي في رابوبنك إن "فوز أردوغان شهد مزيدًا من الضغوط على الليرة التركية".