تقرير: معظم الشركات الإسبانية لا توظف الشباب وكبار السن

قالت صحيفة "ABC" الإسبانية، إن الإصدار السادس والعشرين من تقرير"Infoempleo Adecco" المتعلق بطلب وتوفير العمالة في إسبانيا، كشف أن معظم الشركات تتجنب توظيف فئة الشباب بحجة البحث عن موظفين مدربين وأصحاب خبرة سابقة.

وأكدت أن هذا هو السبب الرئيس وراء ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الإسباني حاليًّا، والتي وصلت إلى نسب قياسية لمن هم دون 30 عامًا، بنسبة 27%.

وأضاف التقرير أن هناك نقصًا حقيقيًّا في القوى العاملة من الشباب، إذ إن 54.3% من الشركات التي تمت استشارتهم تقول إن أقل من 15% من موظفيها يتألفون من عمال تقل أعمارهم عن 30 عامًا. في حين أن 6.6% من الشركات فقط تقول إن لديها أكثر من نصف الموظفين تحت سن 30 عامًا. كما تبين أيضًا أن قابلية توظيف كبار السن، فوق 50 عامًا، هي إحدى نقاط الضعف الرئيسة في السوق، مقارنة بالبلدان المتقدمة الأخرى.

وأفاد التقرير، بأنّ 72% من الشركات التي شملها الاستطلاع لم تكلف نفسها عناء تنفيذ أي إستراتيجية لتعزيز توظيف الشباب في العام الماضي، وأنّ 71.5% من الشركات لا تقوم بأي إجراء ترويجي لتوظيف الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، كما إنّ 87.4% من الشركات ليس لديهم تدابير محددة لتحسين التعايش بين العمال من مختلف الأجيال ولا يعتقدون أنه من الضروري القيام بذلك.

ووفقًا لـ 44.3% من الشركات التي تم استشارتها، يعتبر نقص المهارات والخبرات المناسبة العائق الرئيس للحيلولة دون توظيف الشباب. كما إن 23.8% من الشباب لا يستطيعون تحقيق تطلعاتهم في النمو المهني أو الشخصي في الشركة.

وخلُص التقرير، إلى أن 31.7% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع تخطط لتوظيف عمالة جديدة خلال عام 2023، مقارنة بـ 50.9% من الشركات الذين سيحتفظون بالقوى العاملة ذاتها دون أي تجديد.