مايكروسوفت تستعيد لقب "الأكثر قيمة سوقية" في العالم‎

انخفض سهم شركة "إنفيديا"، الخميس، 3.4% تقريباً، لتستعيد منافستها شركة "مايكروسوفت" لقب الشركة "الأكثر قيمة سوقية" في العالم.

وتجاوزت القيمة السوقية لصانعة الرقائق الإلكترونية "إنفيديا" نظيرتها لعملاق التكنولوجيا "مايكروسوفت"، الثلاثاء.

وتخسر بذلك "إنفيديا" نحو 91 مليار دولار من قيمتها السوقية السابقة التي كانت قد سجلت عند آخر إغلاق 3.34 تريليون دولار، وذلك بعد بلوغها المستوى الحالي لسعر السهم عند 131.88 دولار.

وانخفضت القيمة السوقية لشركة "مايكروسوفت" أيضاً إلى 3.30 تريليون دولار بعد انخفاض سهمها 0.4% إلى 444.8 دولار في تعاملات بعد الظهر.

وتتسابق "إنفيديا" و"مايكروسوفت" و"أبل" على لقب الشركة "الأكثر قيمة سوقية" في العالم. وبلغت القيمة السوقية للشركة المصنعة هواتف آيفون بقيادة تيم كوك 3.22 تريليون دولار، مع انخفاض سهمها 2.2% إلى 210.10 دولار بعد الظهر.