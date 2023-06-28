انخفاض الين أمام الدولار إلى أدنى مستوى في 7 أشهر

تعرض الين الياباني لضغوط مقابل معظم العملات الرئيسة الأخرى، الأربعاء، رغم أن السلطات اليابانية قالت إنها قد تتدخل لدعمه، بينما انخفض الدولار الأسترالي بعدما أظهرت بيانات تراجع التضخم في مايو/ أيار.

وتأثرت العملة اليابانية بتوقعات السوق بأن بنك اليابان سيبقي أسعار الفائدة منخفضة للغاية، بينما تشدد البنوك المركزية الأخرى من سياستها النقدية لكبح التضخم؛ مما أدى إلى تكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيتدخل لوقف تراجع الين ومتى سيفعل ذلك.

وقال ماساتو كاندا نائب وزير المالية الياباني للصحفيين، الأربعاء: "سنراقب الوضع بحساسية عالية وسنستجيب بشكل مناسب في حالة حدوث تحركات زائدة في سوق الصرف الأجنبي".

وانخفض الين إلى 144.2 مقابل الدولار ليصل إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، كما تراجع لأقل مستوى في 15 عاما عند 157.94 مقابل اليورو.