قال مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، اليوم الأحد، إنه منذ شهر أيار/مايو الماضي، راسل بصيغة "عاجل ومهم جدًا" جميع المعنيين لتدارك أي خلل من شأنه أن يؤثر على ديمومة إنتاج الطاقة، دون جدوى.

جاء ذلك بعد أن أعلنت المؤسسة، أمس السبت، انقطاع الكهرباء عن الأراضي اللبنانية جميعها، بما فيها المرافق الأساسية في البلاد، بينها: المطار، والمرفأ، ومضخات مياه.

وأكدت المؤسسة خروج آخر مجموعة إنتاجية لمعمل الزهراني عن الخدمة، بسبب نفاد الوقود، في حين أكد مدير مطار بيروت أن المطار يؤمّن الكهرباء عبر المولدات.

وأضاف المجلس في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية أن مجلس إدارة المؤسسة عقد جلسة استثنائية صباح يوم الأحد، وقرر الموافقة على تسلّم معمل الزهراني كمية حوالي 5,000 كيلو ليتر من منشآت النفط في الزهراني، وذلك على سبيل الإعارة استنادًا إلى قرار وزير الطاقة والمياه بهذا الخصوص. كما تمت الموافقة على تغطية ثمن شحنة الغاز "أويل" التي سيتم شراؤها وتوريدها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، بموجب المناقصة العمومية لعقد الشراء الفوري (Spot Cargo) عبر هيئة الشراء العام. وقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية والإدارية والفنية والمالية اللازمة لوضع هذين القرارين موضع التنفيذ.

وأكدت المؤسسة أنه على الرغم من سلسلة الاجتماعات التي عُقدت مع مختلف المعنيين خلال الشهرين الماضيين، والتي كان يتم خلالها التأكيد والتطمين على تذليل العقبات أمام مسألة توريد شحنات الغاز "أويل" بموجب اتفاقية المبادلة العراقية، إلا أن ذلك لم يحُلْ دون حدوث الأزمة.

ولفتت إلى أنها ستعمل على إعادة تشغيل مجموعة معمل الزهراني التي وُضعت خارج الخدمة قسريًا (حوالي 150 ميغاواط حراري)، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوافر لديها بعد تسلّمها كميات مادة الديزل "أويل" من منشآت النفط، مع إعطاء أولوية التغذية في الوقت الراهن إلى المرافق الأساسية الحيوية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه).