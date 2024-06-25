انخفاض أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية‎

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وقد تلقي تلك البيانات بعض الضوء على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حيال خفض أسعار الفائدة، وفق "رويترز".

وبحلول الساعة 0339 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2327.52 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2339.90 دولار.

وهبط المعدن الأصفر أكثر من 1% يوم الجمعة مع قفزة للدولار بعد زيادة أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهراً في يونيو/حزيران وسط انتعاش في التوظيف.

ومن المقرر صدور تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول، الخميس، وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الجمعة، ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب التي لا يدر عائدا.

وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، الاثنين، إنها "لا تعتقد أن المركزي الأمريكي ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة قبل أن يثق صناع السياسة في أن التضخم يتجه نحو 2%"، لكنها أشارت أيضاً إلى أن "ارتفاع البطالة يمثل خطراً متزايداً".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 29.47 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.5% إلى 999.70 دولار، وزاد البلاديوم 1.5% إلى 993.83 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر، الجمعة.